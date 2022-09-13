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نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك ببطولة السوبر لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة السوبر لكرة اليد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بسوبر كرة اليد".

وحقق نادي الزمالك لكرة اليد، الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يتسع الفارق في الثاني.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.

بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35

قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.

لتكون مباراة الأهلي والزمالك هي الحاسمة في التتويج باللقب، والذي حققه الفريق الأبيض في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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