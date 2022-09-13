نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك ببطولة السوبر لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة السوبر لكرة اليد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بسوبر كرة اليد".

وحقق نادي الزمالك لكرة اليد، الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يتسع الفارق في الثاني.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.

بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35

قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.

لتكون مباراة الأهلي والزمالك هي الحاسمة في التتويج باللقب، والذي حققه الفريق الأبيض في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين.