نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك ببطولة السوبر لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة السوبر لكرة اليد.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك للزمالك الفوز بسوبر كرة اليد".
وحقق نادي الزمالك لكرة اليد، الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يتسع الفارق في الثاني.
وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.
بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35
قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.
لتكون مباراة الأهلي والزمالك هي الحاسمة في التتويج باللقب، والذي حققه الفريق الأبيض في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين.