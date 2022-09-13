بعد ظهورها على "تيك توك".. طبيب شيرين عبدالوهاب يجيب: ما الذي حدث لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعليقا على سؤاله ما الذي تغير وحدث لها، بعدما كانت تخرج لتتحدث عن مشاكلها الشخصية، شاهدها الجمهور مؤخرًا تظهر على "تيك توك" مع ابنتها بصورة أفضل، قائلا: "لأ انت لسه مشفتش حاجة".

وتابع نبيل في حواره مع برنامج "حديث القاهرة" المعروض على قناة القاهرة والناس مساء الاثنين: "هي عايزة تبقى كويسة وترجع لجمهورها، اللي كان مانعها الظروف، انت ممكن تاخد قرار غلط تكون فاكر انه صح ويطلع غلط أو كان صح وبقى غلط".

وأضاف "هي كويسة أوي بس فيه أحلى من كده كمان، لسه هتبتدي، بتعمل أغاني دلوقتي وبتعمل سيناريو فيلم وقالت عليه".

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل عبدالمقصود، أعلنت شيرين عن دوره في حياتها، بحفل كبير أحيته في قرطاج بدولة تونس، مؤكدة أنها تدين له بالكثير وأنه وقف إلى جوارها، وعرفانا منها بجميله قامت بتقبيل يده أمام حضور الحفل، ووجهت له الشكر.