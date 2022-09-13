بالصور| كواليس تسجيل ريم مصطفى تتر "طير بينا يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "طير بينا يا قلبي" بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات العمل، عن صور من كواليس تسجيل التتر، بمشاركة معظم أبطاله، وفي مقدمتهم الفنانة ريم مصطفى.

الأغنية يؤديها أبطال عمل المسلسل، ويبدأها الطفلان ريما وسليم ثم يغني خلفهما الفنانات دنيا ماهر، ريم مصطفى، هالة فاخر، وتؤدي المجموعة أداء الكورال.

ومن كلمات الأغنية "قلبي بيحب الزيادة والدلع والحب ما الحياة مالهاش إعادة ولا فوتوشوب، جناني أساسي، سايباني لإحساسي عيني في وسط راسي مش هاقع وأطب".

أغنية "طير بينا يا قلبي"، من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع وميكساج يحيى يوسف، هندسة صوتية أيمن فكري.

المسلسل بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، محسن محيي الدين، هالة فاخر، أحمد صيام، والطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، حازم سمير، نور محمود، إسماعيل فرغلي، عمرو عبدالعزيز، إبرام سمير، تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.