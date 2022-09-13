سمية الخشاب ترقص على أنغام أغنية أجنبية.. والجمهور يُعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي ترقص على نغمات أغنية أجنبية.

ونشرت سمية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "ما شاء الله عليكي"، "قمر"، "قمر وجميلة"، "إيه الجمال ده".

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل "موسى" الذي عُرض في دراما رمضان 2021.

المسلسل بطولة النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما طرحت سمية الخشاب، أيضا فيديو كليب "أوعدك" بمشاركة المطرب عمر كمال، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".