طبيب شيرين عبدالوهاب: فوجئت من تقبيلها يدي وسافرت معها قرطاج لدعمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها كانت تفكر قبل سفرها إلى قرطاج بأنها لن تستطيع مواجهة الجمهور، وغير مستعدة.

وتابع في حوار له مساء الاثنين مع برنامج حديث القاهرة المعروض على قناة القاهرة والناس، متحدثا عن إحساسه بتقديمها له في قرطاج أمام الجمهور، وما الذي دار بداخله وقت تقبيلها ليده: "هي ماكنتش رايحة معتقدة انها مش هتقدر تغني ولسه مش جاهزة، أنا كنت ضدها قلتلها انتي قادرة وهتقدري وأنا هاجي معاكي قالتلي بجد، وده كنوع من الدعم والأمان".

وأضاف نبيل "دي واحدة عندها إرادة قوية جدا وعايزة بس مكانتش عارفة، لما عرفت داست، لما رحنا وقالت اسمي سلمت عليها، فوجئت بهذا التصرف وكنت باصص للجمهور، كان الموقف خليط من المشاعر أنا وهي والجمهور، تفاعل غريب عفوي وله رد فعل إيجابي على كل الموجودين، فوجئت من تصرفها لإن الدكتور لا ينتظر تكريم من مريضه، سعادتنا لما أشوف الفرحة في عينيه ورجوعه للحياة".

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل عبدالمقصود، أعلنت شيرين عن دوره في حياتها، بحفل كبير أحيته في قرطاج بدولة تونس، مؤكدة أنها تدين له بالكثير وأنه وقف إلى جوارها، وعرفانا منها بجميله قامت بتقبيل يده أمام حضور الحفل، ووجهت له الشكر.