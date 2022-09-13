نبيلة عبيد تساند ميرفت أمين وسارة سلامة أنيقة.. لقطات النجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك عدد من نجوم الفن جمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مختلفة من حياتهم الشخصية والفنية يوم الاثنين 12 سبتمبر، ونستعرض أبرز لقطات النجوم في السطور التالية..

نبيلة عبيد

نشرت النجمة نبيلة عبيد صورة للنجمة ميرفت أمين، معلقة "في كل صورة تلتقطها عدسات المصورين لوجه النجمة والصديقة الجميلة ميرفت أمين لا أرى فيها إلا الحزن الكبير الذي لا تزال تعيشه بعد رحيل دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي أعز صديقتين على قلبي".

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا لها بصحبة شقيقتيها تؤكد خلالها أن وجودهن معا أجمل هدية حصلن عليها من والديهن.

سوسن بدر

أعلنت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها في عمل كويتي جديد بعنوان "ولد أمه".

يسرا

أحيت النجمة يسرا ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، ونشرت صورته معلقة "كل سنة وانت أحلى وأجمل ذكرى في حياتنا.. ربنا يرزقك الجنة ونعيمها يا أغلى الغاليين.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة على روح الكابتن صالح سليم".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورا مجمعة في فيديو واحد من أحدث جلسة تصوير لها بفستان أبيض.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا جديدة لها بإطلالة أنيقة.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة بوستر خاص بعملها الجديد "طير بينا يا قلبي"، طلبت من جمهورها إبداء رأيهم في دورها.

إلهام الفضالة

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة صورة لها، معلقة "يا مساء هالليل.. يا مساء الجمال والسعادة".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالفنانة إلهام شاهين، معلقا "مع أصدقائي المقربين أحبكم".

مصطفى جاد

نشر الفنان مصطفى جاد صورة له التقطها في لبنان، معلقا " Peaceful Night".