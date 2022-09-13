طبيب شيرين عبدالوهاب يوجه رسالة لها: "أنتي أم كلثوم هذا العصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مؤسس مركز متخصص في علاج السموم والإدمان للمخدرات والأدوية، وطبيب المطربة شيرين عبدالوهاب، في لقاء له مع برنامج حديث القاهرة المعروض على قناة القاهرة والناس، أنه فوجئ بجمهورها الكبير على مستوى كل الدول العربية.

وتابع مساء الاثنين 12 سبتمبر موجها لها رسالة "أنا من وجهة نظري أنتي أم كلثوم هذا العصر، بصوتك والموهبة اللي ربنا اديهالك انتي أحد أقطاب القوة الناعمة في مجال الطرب في مصر، جمهورك بيحبك وعايزك ترجعي وانتي رجعتي فعلا".

وأضاف نبيل "بطمن جمهورك الأيام الجاية أجمل وهيشوفوا منك حاجات كتير جدا، وكلنا داعمين ليكي والجمهور بتاعك كله بيدعمك هتشوفوا حاجات كويسة اوي الفترة الجاية".

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل عبدالمقصود، أعلنت شيرين عن دوره في حياتها، بحفل كبير أحيته في قرطاج بدولة تونس، مؤكدة أنها تدين له بالكثير وأنه وقف إلى جوارها، وعرفانا منها بجميله قامت بتقبيل يده أمام حضور الحفل، ووجهت له الشكر.