شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة نبيلة لإسعاد يونس: عادل إمام هو اللى سمانى بلبلة الشرقية ونفسى أشوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الحاجة نبيلة المعروفة بـ"بلبلة الشرقية" عن كواليس إطلاق هذا اللقب عليها أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس بقولها: "الزعيم عادل إمام هو اللى أطلق عليا اللقب ده، ونفسى أشوفه واشكره بنفسى، وعندي ابن بيغني في الأفراح، والتاني بيعزف كولا".

وكانت الإعلامية إسعاد يونس قد فاجأت جمهور البرنامج من خلال استضافة الحاجة نبيلة المعروف على السوشيال ميديا بأغانيها التي تصدرت التريند في وقت سابق، بفضل صوتها المميز، وموهبتها الغنائية الكبيرة، بأغاني عديدة من الفلكلور منها "البامية شوكتني"، حيث قالت إسعاد يونس أنها بصدد مفاجأة ستغني مع فرقة "بنات مصر" والمايسترو محمد عثمان.

وما إن تم عرض الحلقة بعد الفاصل حتى شدت الحاجة نبيلة بأبرز الأغاني بموهبتها الكبيرة وسط تألق كبير من خلالها مثلما يظهر في أحداث الحلقة.

وروت الحاجة نبيلة كواليس فيديوهات الغنائية بقولها: "أنا من زمان وأنا بغني مع امي وهي في الغيط، ولحد دلوقتى وأنا بشتغل في الغيطان اليوم بـ50 جنيه، وفى الخط بتاع القطن أغني، مع البامية أغني، وفى يوم بغني لاقيت ابني جه وصورني وأنا بعمل في البامية وبطبخ، وغنيت للبامية والبتنجان".