شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة نبيلة تروي كواليس "البامية شوكتني" لإسعاد يونس: كنت فاكرة الترند بيتلبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الإعلامية اسعاد يونس جمهور البرنامج من خلال استضافة الحاجة نبيلة المعروف على السوشيال ميديا بأغانيها التي تصدرت التريند في وقت سابق، بفضل صوتها المميز، وموهبتها الغنائية الكبيرة، بأغان عديدة من الفلكلور منها: "البامية شوكتني"، حيث قالت إسعاد يونس إنها بصدد مفاجأة إذ ستغني مع فرقة "بنات مصر" والمايسترو محمد عثمان.

وما إن تم عرض الحلقة بعد الفاصل حتى شدت الحاجة نبيلة بأبرز الأغاني بموهبتها الكبيرة وسط تألق كبير من خلالها مثلما يظهر في أحداث الحلقة.

وروت الحاجة نبيلة كواليس فيديوهات الغنائية بقولها: "أنا من زمان وأنا بغني مع أمي وهي في الغيط، ولحد دلوقتى وانا بشتغل في الغيطان اليوم بـ50 جنيها، وفى الخط بتاع القطن أغني، مع البامية أغني، وفيه يوم بغني لاقيت ابني جه وصورني وأنا بعمل في البامية وبطبخ، وغنيت للبامية والبتنجان".

وأضافت الحاجة نبيلة: "ابني هو صاحب فكرة تصوير الأغنية، وبعد 10 أيام جه قالى افرحي يا اما انتي بقيتي تريند، فافتكرت إنه بيتريق عليا، وبيقولي جالك ترنج من اللى بيتلبس".