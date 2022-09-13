شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو محمد عثمان يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن فرقة "بنات مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو محمد عثمان كواليس عديدة حول فرقة "بنات مصر" أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، مؤكدا أنهم يمتازون بلطف شديد، وموهبة كبيرة، ورد على سؤال إسعاد يونس حول اختلافهم عن فرقة "أيامنا الحلوة" بقوله إنهم بنات بس.

وعما إذا كانوا بنات فقط ميزة أم عيب له في الكواليس قال مازحا: "تخيلي معاكي 18 بنت بس طوال الشغل، فجأة بلاقى بنتين بيتكلموا مع بعض، اتنين تانيين بياخدوا صور سيلفى مع بعض كتير جدا، لدرجة إني قلت ليهم عايز أرضية على الصور دي".



صاحبة السعادة

وكانت قناة DMC قد طرحت البرومو الرسمي لحلقات الأسبوع عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على البرومو: "حلقة كلها غنا وإبداع ومواهب جميلة من فرقة "بنات مصر" و"بلبلة الشرقية" مع المايسترو محمد عثمان".

وحل النجم أحمد سعد ضيفا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس يوم الأربعاء الماضي، وقال إنه اكتشف سرقة نصف لحن أغنية "طب ليه" التى قدمها للنجم راغب علامة من أغنية "حب العالم يا حياتى" للنجمة أصالة، مضيفا: "لدرجة أننى قولت لأصالة ضاحكا أغنيتى أحلى"، مشيرا إلى أن أغنية طب ليه كانت بصمة في مشواره الغنائى بتعاونه مع نجم كبير، وما زال حتى الآن الجمهور يرددها وحافظ كلماتها.

وأضاف سعد مازحًا: "أنا ماكنتش أحلم ألحن لـ راغب علامة، أنا كان نفسي أمشي معاه بس في الشارع، ومكنتش متخيل إن الأغنية هتعجبه بالطريقة دي، أنا أه كان عندي ثقة ولكن مش لدرجة إن مايتغيرش فيها حاجة".