شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن صور ميرفت أمين: "لا أرى فيها إلا الحزن على رجاء ودلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة الكبيرة نبيلة عبيد حرصت على دعم النجمة ميرفت أمين مؤخرا، بعدما تصدرت الأخيرة التريند بصورها في عزاء المخرج على عبد الخالق، والتي بدا عليها علامات الحزن بشكل كبير، حيث كتبت نبيلة عبيد من خلال حسابها على موقع "إنستجرام" رسالة وجهتها لها قائلة: "في كل صورة تلتقطها عدسات المصورين لوجه النجمة والصديقة الجميلة ميرفت أمين لا أرى فيها إلا الحزن الكبير الذي لا تزال تعيشه بعد رحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي أعز صديقتين على قلبها".



نبيلة عبيد على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة نبيلة عبيد، جمهورها بفيديو لها من فيلم الغرقانة، عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى أنه في أحد مشاهد الفيلم تعرضت للغرق.

وكتبت نبيلة عبيد، قائلة: "الغرقانة الفيلم اللي كنت هغرق أثناء تصوير أحد مشاهده وأنا اللي أصلا بخاف من البحر وعندي فوبيا شديدة منه.. طبعًا الأستاذ محمد خان كان فاكرني بهزر لغاية ما حس فعلاً بالخطر اللي كنت فيه و مع ذلك كمل تصوير وأنا عمالة أصوت لغاية ما اللقطة خلصت واتصورت زى ما هو عاوز".

كما كشفت نبيلة عبيد مؤخراً عن تفاصيل خطوتها فى توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن البرنامج اسمه "مع نبيلة"، وسيتناول منذ بدايتها وهى فى مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.