شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دانيال كريج وفريق عمل "Glass Onion" يحضرون عرضه بمهرجان تورنتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر طاقم عمل فيلم "Glass Onion: A Knives Out Mystery" العرض الأول للفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وظهر الممثل دانيال كريج على السجادة الحمراء خلال المهرجان مع بعض الممثلين المشاركين فى الفيلم.

يشارك في العمل بجانب الممثل دانيال كريج الممثلة مادلين كلاين، جيسيكا هنويك والممثل إيثان هوك والممثلة جانيل موناي و الممثلة كيت هدسون و الممثل إدوارد نورتون،والفيلم من إخراج ريان جونسون و يدور الفيلم حول الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، ولكن يموت شخصا ما و تبدأ التحقيقات والمؤامرات في الظهور ويعد فيلم " Glass Onion: A Knives Out Mystery " هو الجزء الثاني من فيلم " Knives Out " الذي تم انتاجه في عام 2019 و كان يشارك في هذا الجزء بجانب دانيال كريج الممثل كريس إيفانز.

كان أخرعمل شارك فيه الممثل دانيال كريج هو فيلم "No Time To Die" بدور جيمس بوند وقد عرف الممثل بفضل هذه الشخصية والتي تم إنتاج عدة أفلام تحمل شخصية جيمس بوند و كان أول فيلم له بدور جيمس بوند هو فيلم " Casino Royale " عام 2006 وخلال هذا العام قدم الممثل دانيال كريج دور ماكبيث في مسرحية " Macbeth " وهى احدى كتابات ويليم شيكسبير.

وبدأت فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي يوم الخميس الماضي الموافق 8 من سبتمبر وتظل فعاليات المهرجان حتى اليوم 18 من شهر سبتمبر الجاري.



دانيال كريج