شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وتكريم خالد جلال ولقاء الخميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما دورة الفنان خالد صالح، برئاسة المخرج د. أسامة رؤوف، وبحضور نخبة من الفنانين المصريين والعرب، منهم الفنانة صفية العمري والفنان لطفي لبيب، وقدم الحفل الفنان حمزة العيلي والمذيعة آية عبد الحكيم.

وشهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من الفنانين منهم اسم الفنان الراحل خالد.صالح، وتسلم تكريمه نجله أحمد وكرم أيضا المخرج الكبير خالد جلال والنجمة لقاء الخميسي، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والفنانة الراحلة شمعة محمد من سلطنة عمان، والفنان الراحل محمود الألفي، وتقدم الفعاليات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر برعاية د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وبمشاركة 13 دولة.

وفي كلمته وجه د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الشكر للجهات الداعمة للمهرجان ، وعلى رأسها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، والهيئة العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمي، والمخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، والذي وجه له الشكر مرتين كمبدع مساند ومسؤول يدعم المبدعين، والجهات التابعة له، وكذلك د. مجدي صابر رئيس الأوبرا، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان الكبير إسماعيل مختار ومسرح الشباب برئاسة المخرج سامح بسيوني، ومركز الهناجر للفنون بقيادة المخرج شادي سرور، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة السياحة، والهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

وعرض عقب الافتتاح أولى عروض المهرجان، وهو العرض المسرحي "اديث بياف" لدولة رومانيا، ويلتقط العرض لحظات في سيرة المغنية الفرنسية المحبوبة إديث بياف عبر مجموعة من المشاعر من الظهور العام الأول إلى سنوات المجد و نهاية مشوارها الفني.