شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة ندى بهجت وتنعيها بكلمات مؤثرة: "ادعولها فى أول أيامها بالقبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ندي بهجت عن وفاة والدتها مؤخرا من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، ونعتها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "روحتي فين وسبتيني يا أغلى الناس، أمى ماتت والنبي ادعولها بالرحمة، امانة عليكم اول يوم ليها في القبر، صبرني يا رب، ويجعل مرضك شفيع ليكي، الله يرحمك بحبك يا تاج راسى".



ندي بهجت

وشاركت ندي بهدت فى عدة أعمالها منها على سبيل المثال مسلسل "بحر"، الذى عرض على شبكة قنوات الحياة فى وقت سابق، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة، بالإضافة لأعمال أخري مثل ضل راجل، وبيت الشدة.