شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان حسن: خدمة الشركة المتحدة للرد على الشائعات خطوة جيدة للحد من البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية الكبيرة سوزان حسن لـ"الخليج 365" تعليقًا على قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف قطاع أخبار المتحدة بإذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب، إنها خطوة جيدة للحد من البلبلة والتي تتسبب في كثير من المشاكل نتيجة تسابق البعض علي المعلومات والأخبار الغير موثوقة.

وأشارت الإعلامية الكبيرة سوزان حسن إلى أن الكثير من الناس يسيرون وراء التكهنات في ظل تنامي السوشيال ميديا والتي صعب حياتنها وغيرتها، مؤكدا أنه يجب على الجمهور أن يتجه للصحافة والتلفزيون ويحصل على المعلومة الموثقة والسليمة.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أكد أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز.