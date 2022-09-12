شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: ما علمتش مطربين فن الغناء أثناء توليتى نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى كامل لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد ما يسمى تعليم كورسات لمطربى المهرجانات، مشيرًا إلى أنه عندما كان نقيب الموسيقيين لم يعلم أى مطرب فن الغناء وليست مهمته وكذلك النقباء الذين سبقوه منهم الفنان هانى شاكر والموسيقار منير الوسيمى وحسن أبو السعود وإيمان البحر درويش وغيرهم.

وأكد النجم مصطفى كامل، أنه لم يتلقَ أى مكالمات من النجم هاني شاكر على قرار ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقرر انعقادها يوم 11 شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن ليس لديه أى خلاف معه وإذا وجد يكون خلافًا نقابيا وليس على المستوى الشخصى.

وأضاف: أعتبر هاني بمثابة شقيقى، وأحبه على المستوى الشخصي، لكنه لم يهنئني أو يدعمني، وذلك على الرغم من مباركتي له في الدورة الماضية، وحققنا نجاحات كبيرة من فترة كبيرة في أغانى مازالت حاليًا لها بصمة مع الجمهور، وأغاني التي لا يمكن حذفها من تاريخي كشاعر غنائي، منها أغنيية ياريتنى والحلم الجميل وغيرها.

وكشفت مؤخرًا نقابة المهن الموسيقية التفاصيل الكاملة ومواعيد عقد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي تأتي وفقا للجدول التالي:

فتح باب الترشح اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه

فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر

فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه

إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن في تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمهم له في الانتخابات.