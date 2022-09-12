نيكول سعفان تنشر صورا لها مع المخرج طارق العريان احتفالا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت عارضة الأزياء نيكول سعفان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع المخرج طارق العريان، خلال احتفالها بعيد ميلاده.

ونشرت سعفان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للفريد من نوعه.. العيش معك نعمة، ها هي صورنا من مغامراتنا معًا في عيد ميلادك".

بداية تعارف المخرج طارق العريان بنيكول سعفان كان خلال تصوير كليب "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب.

نيكول سعفان، عارضة أزياء سورية الأصل، ولدت عام 1998، وتحمل الجنسية الأرمينية، وسافرت عائلتها السورية إلى أرمينيا بسبب ظروفهم وعاشت هناك في أرمينيا، لتنتقل بعدها للعيش في دبي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، نسرين إمام، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.