"حتى لا يطير الدكان" يعيد أكرم حسني لخشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان أكرم حسني لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان "حتى لا يطير الدكان"، من المقرر عرضه في موسم الرياض.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المُقبلة، بدء البروفات والتحضيرات للمسرحية، ويشارك أكرم حسني في البطولة: بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، إذ قام ببطولة مسرحية عطل فني عام 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وحققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.