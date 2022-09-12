محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "مرزوق وإيتو" مع المنتج جمال سنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعاقد النجم محمد رمضان، على تجربة سينمائية مع شركة إيجل فيلمز/ Eagle Films للمنتج جمال سنان، بعنوان "مرزوق وإيتو"، حيث رصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة للعمل، لضمان خروجه بأفضل نتيجة من حيث الإمكانيات والتقنيات التي تناسب أجواء الفيلم.

فيلم "مرزوق وايتو" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير. كما يعود المنتج جمال سنان للسينما بهذا العمل بعد أن قدم عددا كبيراً من الأعمال في الوطن العربي والعالم أهمها مسلسلات (ونوس) ليحيى الفخراني، (جراند أوتيل) لعمرو يوسف، (طريقي) لشيرين عبدالوهاب، (من شارع الهرم إلى) و(كف ودفوف) و(الناجية الوحيدة) لهدى حسين، (للموت) و(أولاد آدم) لماجي بو غصن ودانييلا رحمة، (تانجو) لباسل خياط ودانييلا رحمة، (دفعة بيروت) لنخبة من نجوم الصف الأول في العالم العربي، وغيرها من الأعمال التي حصدت عدداً كبيراً من الجوائز وتصدرت قوائم المشاهدات عربياً وحول العالم.

جدير بالذكر أن Eagle Films رائدة في مجال توزيع أهم أفلام نجوم هوليوود على سبيل المثال لا الحصر سلسلة Hunger Games وسلسلة HasFallen، وسلسلة The Twilight Saga، وسلسلة Hitman's bodyguard، وسلسلة Rambo وغيرها العديد من الأعمال الحاصلة على جوائز أوسكار.