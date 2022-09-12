بعد الحكم بحبسه وتغريمه مليون جنيه.. من هو عمرو ماكجيفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي غيابيًا، اليوم الاثنين، بمعاقبة عمرو ماكجيفر، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مليون و380 ألفا و5 جنيهات، ومبلغ مماثل لقيمة الضريبة المفروضة، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

اتهمت النيابة عمرو بالتهرب الضريبي في الفترة من 2006 إلى 2017، وتُقدر بمبلغ مليون و380 ألف و5 جنيهات.

من هو عمرو ماكجيفر؟

- ممثل ودوبلير ومصمم مشاهد أكشن.

- قال في حوار له مع النجمة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" إن انقلاب السيارات في الأعمال الفنية يقوم على حسابات معينة .

- وعن مشاهد المطاردة في فيلم خارج عن القانون وتم تصويره عام 2007، قال "كان فيه مشهد أساسي وموضوع كبير تم تصوير مشهد الانقلاب والمطاردة في 7 أيام وعلى الشاشة مدته 12 دقيقة".

- من أشهر الأعمال التي شارك فيها بدور صغير كممثل، فيلم "لا تراجع ولا استسلام" بطولة الفنان أحمد مكي، وفيه كان يدرب شخصية "حزلقوم" على قيادة السيارة.

- قال إن إسعاد يونس حاولت منعه من تنفيذ انقلاب سيارة في فيلم واحد من الناس، خوفا عليه، إلا أنه أصر.

- من الأعمال التي شارك فيها كدوبلير: "حرب كرموز، أبو عمر المصري، كارما، كلبش، ظل الرئيس، ولاد رزق، المصلحة، ألف مبروك، واحد من الناس".

- وصمم المعارك والأكشن في عدة أعمال، منها: بركة، الأخ الكبير، ملوك الجدعنة، حكايتي، وعلامة استفهام".

- في 2015 قدم برنامج اسمه "ادرينالين" وفيه كان يستضيف عددا من مشاهير الفن داخل سيارة ويتحدث عن علاقتهم بقيادة السيارات، مع قيادتهم لها بسرعة كبيرة وفقا لإرشاداته.