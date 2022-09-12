بعد طلبه العمل معه.. كيف رد تامر حسني على رسالة محمد دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقعت رسائل متبادلة بين الفنان محمد دياب، والفنان تامر حسني، بشأن المنشور الذي طلب فيه الأخير أطفالا للغناء والتمثيل معه.

وكتب "دياب"، عبر حسابه على "فيسبوك": "خدني معاك يا أستاذ تامر، ربنا يخليك أنا ١٣ سنة بس شايل الهم".

ورد "تامر" على تدوينة محمد دياب، قائلا: "والله أنت عسل وضحكتني بجد، يا ريت ترضى".

وكان تامر حسني، أعلن بحثه عن مواهب فنية من الأطفال في مجالي التمثيل والغناء.

ونشر حسني، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية.. بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن ٩ لـ١٣ سنة ولاد وبنات موهوبين جداً في أسرع وقت".

أضاف: "ويا ريت لو طفل كده تامر حسني في نفسه.. يعني يغني ويمثل".

ويُعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.