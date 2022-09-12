خالد عليش يطلب من تامر حسني العمل معه.. وهكذا رد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقعت رسائل متبادلة بين الفنان خالد عليش، والفنان تامر حسني، بشأن المنشور الذي طلب فيه الأخير أطفالا للغناء والتمثيل معه.

وكتب "عليش"، عبر حسابه على "فيسبوك": "خدني أمثل معاك يا نجم .. كل المواصفات بتقول أنا".

ورد "تامر" على تدوينة خالد عليش، قائلا: "يا خسارة شكلك أصغر من السن اللي أنا محتاجه، معلش يا حبيبي إن شاء الله بكرة هتكبر ونشوفك مذيع قد الدنيا في راديو ميجا إف إم".

وكان تامر حسني، أعلن بحثه عن مواهب فنية من الأطفال في مجالي التمثيل والغناء.

ونشر حسني، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية.. بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن ٩ لـ١٣ سنة ولاد وبنات موهوبين جداً في أسرع وقت".

أضاف: "ويا ريت لو طفل كده تامر حسني في نفسه.. يعني يغني ويمثل".

ويُعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.