هيفاء وهبي تنشر صورا مع شقيقتيها.. والجمهور: "عائلة كلها حلويات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن صور لها مع شقيقتيها "هانو وعلياء" في أحدث ظهور لهم على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعظم هدية قدمها لنا والدنا".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "جميلات، ساحرات، أنيقات"، "حلويات"، "أميرات"، "ملكات جمال"، "ما شاء الله كل واحدة أحلى من التانية"، "عائلة كلها حلويات".

وطرحت هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.