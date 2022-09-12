أشرف زكي يوقع عقد الرعاية البلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية بتوقيع عقد الرعاية البلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والذي من المقرر انطلاقه في 21 سبتمبر الجاري بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمحور المشير بالقاهرة الجديدة، وتنظمه النقابة ويرأسه الدكتور يحيى الفخراني.

عقد الرعاية جاء مع شركة عقارية، وعنه قال أشرف زكي "التوقيع يؤكد على وعي القطاع الخاص بكافة مستوياته ومجالات عمله بقضية الوعي الفني وأهمية دعم مثل هذه الأحداث التي تظهر قوة مصر الناعمة، ومدى المستوى الفني والثقافي الراقي الذي تقدمه الدراما المصرية، خاصة وأن مهرجان القاهرة للدراما يستهدف التركيز على أن الدراما المصرية هي الأساس في صناعة الدراما العربية، وهي التي ساعدت الدراما العربية على الظهور، وأن الأدوار الفنية التي قدمها نجوم الدراما المصرية هي المرجع الرئيسي والدائم لفن الدراما العربية".

من جانبه أوضح المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة أن رعاية المهرجان تأتي في إطار حرصهم على دعم وتحفيز صناعة الدراما، وإيمانها بالفن والثقافة المصرية، خاصة وأن المهرجان يهدف إلى الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام.

يقام المهرجان هذا العام في نسخته الأولى بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة وصناع الدراما المصرية، لتقييم الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى توزيع جوائز المهرجان على الأعمال الفائزة على مستوى كافة الجوائز التي حددتها اللجنة العليا للمؤتمر وأقرتها لجنة التحكيم برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد علي.