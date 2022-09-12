شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: اعتزالى الفن شائعة ليس لها أساس من الصحة وأستعد لتصوير "الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفت الفنانة منة فضالي ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول اعتزالها الفن أو التفكير فى الأمر مؤكدة لـ"الخليج 365" أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة مشيرة إلى أنها تستعد حاليًا لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل "الونش" مع محمد رجب خلال الأيام المقبلة حيث تلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضي.



منة فضالى فى صورة سابقة تداولها البعض بعدما اثيرت شائعة اعتزالها

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على احدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وتعيش منة فضالى حالة من النشاط السينمائى حيث عرض لها مؤخراً فيلم "فارس" الذى شاركت فيه كضيفة شرف مع أحمد زاهر وحسين فهمى وإيمان العاصى وإخراج إسماعيل فاروق، كما انتهت الشهر الماضى من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وضيف الشرف حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، واخراج اسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالى عرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما منذ فترة الأول بعنوان "روحى لك" مع إيهاب فهمى، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، عمرو عبد العزيز، أحمد سلامة إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد على، تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازى، و"في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل.