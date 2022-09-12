شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى ولطفى لبيب أول الحاضرين بمهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة صفية العمري، والفنان الكبير لطفي لبيب إلى المسرح الصغير بدار الأوبرا لحضور افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، وكان الثنائي "لطفي وصفية" من أوائل الحاضرين، وتأخر موعد بدء حفل الافتتاح بسبب تأخير نجل الفنان الراحل خالد صالح عن موعده، وانتظره الجميع حتي بدأ الحفل.

وأيضًا المخرج الكبير خالد جلال والفنانة لقاء الخميسي وهما من مكرمي الدورة الحالية التي يكرم فيها أيضًا المخرج الألماني ماتياس جيرت، والذي يشارك كعضو بلجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، كما يكرم المخرج والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي.

المهرجان تشارك بدورته الخامسة 14 دولة والتي تضم أيضا الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كلا من الفنان العماني طالب البلوش، ويشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد دورته الخامسة في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر الحالى برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.