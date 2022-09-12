شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى: خدمة الشركة المتحدة للرد على الشائعات أفضل قرار لتصحيح الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الليثي لـ"الخليج 365" تعليقًا على قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف قطاع أخبار المتحدة بإذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب، إن وجود قطاع أخبار الشركة المتحدة أمر غاية في الأهمية لمواكبة الأخبار والأحداث، وتقديم فكرة ما وراء الخبر وسرعة ودقة الخبر، هو ما يميز الشركة المتحدة، إضافة إلى تقديمها تحليلاً للخبر وبالتالي تقدم الأخبار ويكون لها مردود جيد.

وأشار الدكتور عمرو الليثي إلى أن تصويب الخبر وسرعة الرد على الشائعات من خلال القطاع سيحسم الشائعات ويقتلها في مهدها، لأن الطبيعي أن صحة الخبر تتوقف على صحة المصدر، وبالتالي أي خبر على الإذاعات الحكومية وأعلام المتحدة والتلفزيون المصري فهو خبر صحيح ولا مجال للشك فيه، على عكس أي خبر علي السوشيال ميديا الذي ينشر بدون مصادر، سواء جهة رسمية واضحة أو مركز معلومات لوزارة ما أو المتحدث باسم جهات مختصة فهو خبر مشكوك فيه ولا يعتبر خبر، وللأسف أصبح الريشير للتغريدات والأخبار الكاذبة سمة العصر، لذلك فقرار المتحدة أفضل قرار اتخذ لتصويب وتصحيح الأخبار والرد على الشائعات والأكاذيب.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكد أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز.