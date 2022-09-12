شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت العالم: تكليف المتحدة قطاع الأخبار بالرد على الشائعات قرار حتمى وضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد صفوت العالم الأستاذ والدكتور بكلية الإعلام جامعة القاهرة على أهمية خطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف قطاع أخبار المتحدة بإذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب قائلاً في تصريحات صحفية لليوم السابع: "ده شيء حتمي ومهم يمثل ضرورة في الوقت الحاضر، خاصة أنك دولة مستهدفة فبما لا يدع مجالاً للشك من الضرورة وجود آلية لدحض الشائعات وتفنيدها بانتظام".

وأضاف: "ولابد أن تكون الآليات متعددة، نستفيد خلالها من كل الخبرات الموجودة لدينا، وأن تكون آلية الرد دائمة تمتاز بالدقة وحسن تفنيد الشائعة ودحضها بسرعة بالأدلة المتوافرة لدينا، حتى لا تتفاقم الشائعات وتصبح في ذهن البعض بمثابة حقيقة".

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكد أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز.