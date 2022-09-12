شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "2 للإيجار": نصور المشاهد المتبقية بالفيلم فى الغردقة لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان بيومى فؤاد من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "2 للايجار" الذى يتقاسم بطولته مع الفنان محمد ثروت، بعد 5 أيام تصوير حسبما صرح مخرج الفيلم شادى على لـ"الخليج 365" مشيرًا إلى أن الأيام المتبقية سيتم تصويرها بالغردقة، بعد الانتهاء من معظم المشاهد الداخلية بالقاهرة.

وأضاف شادى على أن فيلم "2 للإيجار" يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام الماضى، مشيراً إلى أن الموضوع يعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر بدأ بيومى فؤاد تصوير فيلم جديد بعنوان "سنة أولى خطف" داخل فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات التصوير خلال الأسبوع المقبل، وذلك في العديد من المناطق منها بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند بالإضافة إلى قرية سياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.