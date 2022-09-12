شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شردي: قرار تكليف المتحدة قطاع الأخبار بإذاعة نشرات للرد على الشائعات قادر على وأدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي محمد شردي لـ الخليج 365 تعليقًا على قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف قطاع أخبار المتحدة بإذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب، إن القرار قادر على وأد الشائعات، لأن الشركة المتحدة قادرة بقدراتها في التخطيط الاستراتيجي وإمكانياتها على توصيل المعلومة الحقيقية للناس، خاصة أن تلك الشائعات تحتاج لرد مباشر.

وأشار شردي إلى أن البعض يأخذ الشائعات ويصدرها عن قصد أو غير قصد وبالتالي تنتشر في أماكن كثيرة ولن يستطيع أحد مواجهتها إلا من خلال الإعلام.

وأوضح شردي إلى أن القضية ليس في الشائعة بل في إيصال المعلومة الصحيحة وبالتالي لا ندع فرصة للشائعة أن تنتشر، مشيرًا إلى أن هناك متخصصين في نشر الشائعات ويصل الأمر أحيانًا إلى 30 شائعة يوميًا، من خلال لجان إلكترونية متخصصة وللأسف هناك من يقتنع بالشائعة ويقوم بنشرها والتعليق عليها ومنحها مصداقية.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكد أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز.