شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ختام حفل جوائز EMMY بدورته الـ74 فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى الثانية صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ختام حفل توزيع جوائزEmmy في دورته الـ74 على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، بحضور كبار نجوم هوليوود، ويقدم الحفل الممثل الكوميدي الشهير كينان تومبسون، حيث يفتتح فعاليات الحفل، فيما وقع اختيار اكاديمية التليفزيون - الجهة المنطمة للحفل على عدد من النجوم لتسليم الجوائز ونشر موقع DeadLine قائمة هؤلاء النجوم.

وتضم القائمة، الممثل ويل ارنيت، الممثلة أنجيلا باسيت، الممثلة فانيسا باير، المغنية كيلي كلاركسون، الممثلة أريانا ديبوز، الممثل تاي ديجز، الممثلة هانا اينبيندير، المغنية سيلينا جومز، الممثلة ماريسكا هارغيتاي، وابطال مسلسل "Squid Game " الممثلة هويون جونغ، الممثل لي جونغ جاي والمقدم جيمي كيميل، الممثل دييغو لونا، الممثل كريستوفر ميلوني، الممثل سيث مايرز، الممثلة آيمي بولر، الممثلة مولي شانون، الممثلة جين سمارت، الممثلة كيري واشنطن والممثلة ناتالي زي.

وخلال حفل اليوم سيتم توزيع جوائز في فئات مختلفة كفئة أفضل ممثل كوميدي وأفضل ممثلة كوميدية ، أفضل مسلسل درامي، وسيتم تكريم العديد من ضيوف الشرف الذين شاركوا في مختلف الأعمال الفنية وفي العديد من الفئات الأخرى.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الانيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".