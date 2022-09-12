شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جوائزه فى فينسيا.. فيلم Saint Omer يشارك بالدورة المقبلة من مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم Saint Omer للمخرجة الفرنسية ذات الأصول السنغالية أليس ديوب جائزتي الأسد الفضي (جائزة لجنة التحكيم الكبرى) وأسد المستقبل من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
جدير بالذكر أن تلك لن تكون المشاركة الأولي للمخرجة ذى الأصول السنغالية فى فعاليات مهرجان القاهرة لأنها سبق وشاركت بفيلمها التسجيلي We في فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
من ناحية أخرى سبق وصرح المخرج أمير رمسيس، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى بأن أول تحدى واجهته إدارة المهرجان فى الدورة الـ44 المقبلة يعد عامل التوقيت، إذ تسلم الإدارة فى أواخر شهر مارس الماضى، قبل الانطلاق بفترة قصيرة، وهو أمر صعب نظرا لحجم المهرجان ومكانته وسط المهرجانات السينمائية العالمية الكبرى.
وأضاف أمير رمسيس، فى حوار للقناة الرسمية للمهرجان: يعد مهرجان القاهرة واحدا من المصنفين فى الترتيبA ضمن المهرجانات السينمائية العالمية، لذا بدأنا العمل على تحضير الدورة المقبلة منذ اللحظة الأولى، وقبل الانطلاق بـ7 أشهر فقط.
وقال أمير رمسيس: كان أمامنا عامل الوقت الضيق بالإضافة إلى الرغبة فى الظهور بشكل مميز، خصوصا أن المهرجان يحقق نجاحا ملحوظا منذ عام 2014 عندما تولى الناقد الراحل سمير فريد إدارته، وذلك عقب فترة من الصعود والنزول فى مستوى الدورات قبل هذا العام، نظرا لما شهدته البلاد من أحداث.