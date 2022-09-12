شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جوائزه فى فينسيا.. فيلم Saint Omer يشارك بالدورة المقبلة من مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم Saint Omer للمخرجة الفرنسية ذات الأصول السنغالية أليس ديوب جائزتي الأسد الفضي (جائزة لجنة التحكيم الكبرى) وأسد المستقبل من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وهو الفيلم الذى استقر عليه القائمون على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ليكون ضمن الأفلام المعروضة في فعاليات الدورة المقبلة للمهرجان من 13 لـ 22 نوفمبر.

جدير بالذكر أن تلك لن تكون المشاركة الأولي للمخرجة ذى الأصول السنغالية فى فعاليات مهرجان القاهرة لأنها سبق وشاركت بفيلمها التسجيلي We في فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.