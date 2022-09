فريق عالمي وممثلة تعود للحياة.. تفاصيل مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من عرض مسلسل "وعد إبليس" على منصة شاهد VIP، أعلنت استوديوهات MBC ووصفته بأحد أكبر الإنتاجات التليفزيونية العربية، وأضخم إنتاج لمنصة عربية في العالم. يحمل العمل قالباً عربي الهوية عالمي الهوى، إذ يأتي حاملاً توقيع نخبة من أشهر صنّاع الدراما في العالم.

العمل من بطولة النجم عمرو يوسف والنجمة الأمريكية بولا باتن والفنان السعودي يعقوب الفرحان، ونجوم مصر والعالم العربي: فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، ويعيد الفنانة الراحلة مها أبو عوف لتنبض روحها على الشاشة، إذ شاركت في العمل قبل رحيلها.

كتب العمل الذي يأتي في عدة أجزاء متعاقبة على شاهد VIP، اعتباراً من 16 سبتمبر، كل من البريطاني توني جوردان، والبريطانية انجي لومان فيلد التي يحفل سجلها بأعمال عالمية على غرار EastEnders، Holby City، Doctors وغيرها، وريتشارد بيلامي "Let’s go Home"، "رشاش"، والشيخة سهى آل خليفة (رشاش)، ورضوى شاهين.

يحمل العمل توقيع المؤلف توني جوردان، وهو صاحب أعمال عالمية، أبرزها"Hustle" الحائز على جائزتي "إيمي" و"بافتا"، إضافةً إلى Minder، Boon، Eldorado، Can’t Buy Me Love، City Central، رشاش، وغيرها.

يدير دفة الإخراج المخرج البريطاني الفائز بجائزة "إيمي" والمرشح لجائزة "بافتا" كولِن تيج، الذي ترك بصمته على أعمال عالمية وعربية مثل The White Queen ، Jekyll & Hyde، Being Human، Silent Witness، Doctor Who Frankenstein's Wedding، Shirley، The Town.

قام بأداء وتنفيذ المشاهد الخطرة فريق عالمي متخصص شارك في أعمال هوليوودية كبيرة على غرار "Mission Impossible" بقيادة كالويان فودينيكاروف؛ فيما يتولى التوزيع عالمياً كل من ستيوارت تيل، روندا البنا، كاترينا نيلون.

تدور أحداث العمل حول إبراهيم، رجل الأعمال الشاب والناجح (عمرو يوسف)، الذي تصاب زوجته زينة التي يحبها (عائشة بن أحمد) بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفاء زوجته مقابل توقيع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته. ولكن سرعان ما ينكث إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة. كيف سيقوم ابراهيم بإنقاذ روحه التي يبدأ الظلام بالتسلّل إليها تدريجياً؟ ومن هي الفتاة الأمريكية التي ستساعده على ذلك؟ وهل يتمكّنان معاً من التصدي لأعمال ابليس وإنقاذ روح إبراهيم من المخطط الشيطاني الأوسع نطاقاً؟

ينطلق "وعد ابليس" من "أعمال شاهد الأصلية" وإنتاج "استوديوهات MBC" على "شاهد VIP" اعتباراً من 16 سبتمبر.