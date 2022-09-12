هالة صدقي: "سعيدة بعرض فيلمي الإسكندر في مهرجان تورنتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بعرض فيلمها "الاسكندر"، في مهرجان تورنتو بكندا.

ونشرت صدقي بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدا بعرض فيلمي الاسكندر في مهرجان تورنتو بكندا بعد طول انتظار وفي المسابقة الرسمية بحضور منتجي الفيلم ومنهم منتج أفلام سوبرمان، الفيلم إنتاج أمريكي إنجليزي مصري".

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقي مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: شريف سلامة، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.