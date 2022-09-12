ريهام حجاج تظهر بصحبة زوجها داخل منزلهما.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة ريهام حجاج، عن أحدث ظهور لها بصحبة زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة، داخل منزلهما.

ونشرت ريهام، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، كما اكتفت بوضع "قلوب" فقط.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "قمرات"، "منورين والله"، "ربنا يخليكوا لبعض"، "بحبكوا أوي"، "ربنا يسعدكم"،"ربنا يحفظكم"، "أحلى كابلز"، "إيه الشياكة والجمال ده".

وتزوجت النجمة ريهام حجاج من رجل الأعمال النائب محمد حلاوة في شهر يناير عام 2019.

وشاركت ريهام حجاج في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2022، في بطولة مسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".