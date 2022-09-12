باسم سمرة عن هذه الفنانة : ” استفادت مني، مكنتش بتعرف تقول كلمتين على بعض “

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - حل الفنان ” باسم سمرة ” ضيفا ببرنامج (واحد من الناس) الذي يقدمه الإعلامي ” عمرو الليثي ” والمذاع عبر قناة الحياة .

وخلال اللقاء تحدث باسم سمرة عن مشاركته بمسلسل (ذات) والتي أخذت عن رواية ل ” صنع الله إبراهيم ” وعن تعاونه بها مع الفنانة ” نيللي كريم ” .

فأشار الفنان المصري إلى أن شخصية (عبد المجيد) التي قدمها بمسلسل ذات لم تكن موجودة بالرواية الأصلية لصنع الله إبراهيم وحرص على تقديمها بطريقة قريبة للمشاهد .

وعلق على ذلك قائلا : ” أنا قدمت جوز خالتك، الناس اللي من البلد وكان معانا المخرجة الجميلة كاملة أبو ذكرى وللأسف هي مكملتش المسلسل كله عملت 18 حلقة ” .

وتابع : ” وجه بعدها العظيم خيري بشارة عمل معايا 13 حلقة فكنت محظوظ إن أنا بشتغل مع اتنين مخرجين بالعظمة دي ” .

وأضاف باسم سمرة متحدثا عن نيللي كريم : ” كانت لسه في البدايات ولذيذة كده، استفادت مني جدا ومن انتصار .. كانت فاكرانا من عالم آخر ومكنتش مصدقة إن فيه كده ” .

وواصل : ” بعدها بقت نجمة عظيمة يعني وبتتطور .. احنا كنا شغالين أنا وانتصار ونيللي قاعدة مكنتش عارفة تقول كلمتين على بعض ” .