شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تكشف كواليس أغنيتها "بعد التان" وتفاصيل الـ"مينى ألبوم" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ساندى كواليس أغنيتها الجديدة "بعد التان" التي طرحتها على موقع "يوتيوب" أول أمس السبت من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم موضحة لـ"الخليج 365" أن الأغنية كان فكرة عزيز وجاء اختيارها لتتناسب مع فصل الصيف حيث أن معظم الناس كانوا في إجازة المصيف وعملوا تان.

وأشارت ساندى إلى أنه كان هناك قلق بعض الشىء من كلمات الأغنية بأنها رجالية، مثل "أنا قلقان" إلا أنها أكدت له أن ذلك طبيعى فهى أوقات تتحدث بهذه الكلمات وبصيغة المذكر رغم كونها بنت، مشددة على أن طرحها في هذا التوقيت بسبب اقتراب فضل الصيف من نهاية وأى تأخير في طرحها ستكون الأغنية بعيدة عن الأجواء التي نعيشها.



ساندي

وتابعت ساندى أن "بعد التان" هي أولى أغنيات المينى ألبوم الجديد الذى انتهت من تسجيله ويحمل اسم "الحالة الحالة" ويضم 5 أغنيات جميعها من كلمات وألحان عزيز الشافعى، لافتة أنه تم وضع خطة بطرح أغنية جديدة من المينى ألبوم كل 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير، وأن الأغنية المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة هي "الحالة الحالة" من توزيع أسامة الهندى.

يذكر أن أغنية "بعد التان" تقول كلماتها:"بعد التان انت جنان احلو كمان وكمان.. ابقاش ف القلب مكان لغيرك انت..أنا قلقان تتغر علينا تشوف نفسك علي قلبي الملهوف.. لا استني اعمل معروف حبه كمان..لا جبار كده هنهار الليل يا حبيبي نهار..والقلب مولع نار بسببك انت.. لا دانت ما تتسابش و ان ضعت ما تتجابش ..وعليك بنأمن وازاي نطمن وانت عنيك حلوين لا ده انت تجنن".

وكانت أخر أغنيات ساندى، "صحاب زمان" التي شاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس