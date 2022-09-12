شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج الألمانى ماتياس جيرت بمهرجان أيام القاهرة للمونو دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي المونودراما خلال دورته الخامسة التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة 5 أيام المخرج الألماني ماتياس جيرت، والذي يشارك أيضًا كعضو بلجنة التحكيم الدولية بالمهرجان.

المهرجان تشارك بدورته الخامسة 14 دولة والتي تضم أيضا الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كلا من الفنان العماني طالب البلوش، ويشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد دورته الخامسة في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر الحالى برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وافتتحت الدورة الخامسة من المهرجان والمهداة للراحل خالد صالح، مساء اليوم فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الوفود العربية والأجنبية والمسرحيين المصريين، وتم تكريم الفنانة لقاء الخميسي والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي.