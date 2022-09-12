شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد الرعاية البلاتينى لمهرجان القاهرة للدراما مع نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة cred عن توقيع عقد رعايتها لمهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى بحضور كل من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حيث تضمن التوقيع أن تحظى الشركة بالرعاية البلاتيني للمهرجان، والذي ستقام فعالياته يوم 21 سبتمبر بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمحور المشير بالقاهرة الجديدة، وتنظمه نقابة المهن التمثيلية ويترأسه الفنان الدكتور يحيى الفخراني.

يأتي قرار cred رعايتها للمهرجان في إطار حرصها على دعم الحركة الثقافية والفنية، وإيمانًا منها بأهمية أن تكون جزءا من المشهد الثقافي والإبداعي ذي الأثر الاجتماعي والإنساني، خاصة وان الدراما هي جزء من قوة مصر الناعمة التي تشارك بشكل أساسي في تشكيل وجدان المشاهد المصري، وتوثق العديد من الأحداث والقضايا التي يمر بها المجتمع المصري.

من جانبه أوضح المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred أن رعاية الشركة للمهرجان تأتي فى إطار حرصها على دعم وتحفيز صناعة الدراما، وإيمانها بالفن والثقافة المصرية، خاصة وان المهرجان يهدف إلى الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام.

وأضاف منصور أن الرعاية البلاتينية للمهرجان تؤكد حرص الشركة على دعم الفن المصري باعتباره أحد ركائز القوة الناعمة لمصر التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الوعي المصري والعربي، وتشجيع المصريين على تقديم صورة مصر الفنية في أفضل صورة، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الدراما المصرية عبر التاريخ.

وعبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية البلاتيني مع شركة cred، مشيراً إلي أن التوقيع يؤكد على وعي القطاع الخاص بكافة مستوياته ومجالات عمله بقضية الوعي الفني وأهمية دعم مثل هذه الاحداث التي تظهر قوة مصر الناعمة، ومدى المستوى الفني والثقافي الراقي الذي تقدمه الدراما المصرية، خاصة وأن مهرجان القاهرة للدراما يستهدف التركيز على ان الدراما المصرية هي الأساس في صناعة الدراما العربية، وهى التي ساعدت الدراما العربية على الظهور، وأن الأدوار الفنية التي قدمها نجوم الدراما المصرية هي المرجع الرئيسي والدائم لفن الدراما العربية.

يقام المهرجان هذا العام في نسخته الأولى بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة وصناع الدراما المصرية، لتقييم الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى توزيع جوائز المهرجان على الأعمال الفائزة على مستوى كافة الجوائز التي حددتها اللجنة العليا للمؤتمر واقرتها لجنة التحكيم برئاسة المخرجة القديرة انعام محمد علي.

جدير بالذكر أن شركة cred تسعى إلى تقديم مشاريع عقارية استثنائية ومتميزة تلبي احتياجات عملائهم في ظل المتغيرات الأخيرة التي حدثت بالسوق في الفترة الحالية، اعتماداً علي خبرة القائمين على الشركة في هذا المجال والتي تشمل 400 مشروع سواء في مصر او دول الخليج علي مدي العقود الأربعة الماضية.

وخلال العام الحالي أعلنت الشركة عن طرح مشروع "ever” والذي يقام على مساحة 40 فدان بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بموقع استراتيجي مميز مباشرة على محور 26 يوليو، بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وإداري وطبي وفندقي، بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 6 سنوات، بمبيعات إجمالية تقارب 10 مليارات، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنى، والمخطط تنفيذه على أربع مراحل.

يتكون المشروع من 3 أجزاء، الأول سكنى مستقل يحتوي على 36 مبنى، بإجمالي 500 وحدة سكنية، وهناك جزء إداري تجاري يقع على مساحة 20 فدانا، بينما الجزء الثالث من المشروع عبارة عن برج سكنى تجارى فندقي مستقل، يصل ارتفاعه لنحو 36 متر بإجمالي 500 وحدة سكنية فندقية.