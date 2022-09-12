شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العربي يطلق دورته الثالثة باسم محمد صبحي ويكرمه بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مهرجان المسرح العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون (فرع الاسكندرية) دورته الخامسة باسم الفنان الكبير محمد صبحي، والذي سيتم تكريمه غدًا الثلاثاء في حفل ختام المهرجان ، المهرجان يقام تحت رعاية وإشراف نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ومدير المهرجان محمد عصمت.

مهرجان المسرح العربي يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة برئاسة عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية أستاذ دكتور"نبيلة حسن"، ويدير المهرجان محمد عصمت.

جدير بالذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة.. اتعملها .. بلوك "علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل "..

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.