“شبه لحاف جدتي”.. فستان أحلام يُثير سخرية كبيرة ويعرضها للإنتقادات.. لن تصدق ماذا إرتدت! – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - من فترة لأخرى تحرص عدد من النجمات والمشاهير على الظهور بـ إطلالات غريبة وغير مألوفة رغم السخرية التي يثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء المطربة الإماراتية أحلام، التي أحيت مؤخرًا حفل زفاف وظهرت من خلاله “بفستان ستان” يبدو أنه لم يعجب جمهورها وقاموا بالتهكم عليها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعين الفنانة، فور تداول الصور علي منصّات السوشيال ميديا، وحصدت الكثير من التعليقات التي يتضمنها السخرية والإنتقاد لإطلالة الفنانة التي وصفها البعض بغير الموفقة.

وجاءت معظم التعليقات على إطلالة أحلام الأخيرة مخيبة لآمال المطربة الخليجية وقاموا بالسخرية حيث شبه البعض فستانها “باللحاف” وأخرى شبهته “بستائر سيدار” وهو ما صدم محبى أحلام وقاموا بالدفاع عنها مؤكدين أن من الطبيعي أن تخفق أى نجمة فى بعض إطلالاتها وتحسن الاختيار فى مواقف أخرى.

أحلام توضح حقيقة خطوبة ابنها فاهد

من ناحية أخرى، ردت النجمة الإماراتية أحلام على الأخبار المتداولة حول خطوبة ابنها “فاهد” وما تم تداوله خلال الايام الأخيرة على السوشال ميديا.

وقالت أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” أن كل ما أثير حول ذلك الموضوع ليس صحيحاً، وأضافت: “كذا وحدة تسألني وتقول لي مبروك يا أم فاهد ما سويتي لفاهد وأنا أقول ان ابني مازال صغيراً وهو بعمر ال 17 عاماً ومستحيل يخطب الحين.. أمامه دراسته الجامعة والتخرج ومن بعدها يفكر بالزواج”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي النجمة الإماراتية مع الفيديو مؤكدين على صوابية تفكير عائلتها تجاه موضوع زواج “فاهد” ومتمنين لهم الخير والسعادة.

أحلام تنعي الملكة إليزابيث

تحدثت الفنانة أحلام، عن رأيها في الملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من إعلان خبر وفاتها، حيث نشرت مقطع فيديو يرصد مراحل تطور حياتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “الملكة إليزابيث.. واحدة من أعظم الملكات إن لم تكن الوحيدة”.

وأعلن قصر باكنجهام، يوم الخميس، عن وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا حول الحالة الصحية للملكة، قبل أن يتم إعلان خبر وفاتها عن عمر يناهز 96 عامًا.

أحلام والشوبنج فى إسبانيا

وعادت مؤخرا المطربة أحلام من إجازتها التى كانت تقضيها فى إسبانيا إلى الإمارات، على متن طائرتها الخاصة بصحبة زوجها مبارك الهاجري. ونشر الهاجري فيديو طريفا من داخل الطائرة وهو يتحدث مع زوجته أحلام عن كيمة الحقائب التى عادت بها إلى الإمارات، حيث قال فى الفيديو: “مشكلتى مع أم فهد الشنط اللى بنرجع بيها .. ٩١ شنطة وإحنا مسافرين بـ٢١ شنطة فقط”.

أحلام تغضب لقلة عدد شنط الشوبنج

الأمر الذى تعجبت له أحلام وردت عليه قائلة: “٩١ شنطة بس”، ويبدو أنها كانت تنوي العودة بعدد أكبر من الحقائب، ليرد عليها زوجها : كابتن الطيارة بلغني بـ٩١شنطة، وسط حالة من الذهول التى أصابت أحلام لقلة عدد الحقائب التى عادت بها.

وعلّقت أحلام على قلة أعمالها الفنّية خلال الفترة الأخيرة من خلال تدوينة قامت بكتابتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: أولا شكرا على السؤال، ثانياً انا في اجازه لمدة شهرين مع عيلتي وأعتقد من حقي بعد مجهود سنه كامله وهذا تجديد بحد ذاته ولا جديد حاليًا وأعتقد عملت ألبوم ناجح ولليوم موجود واخيراً البركه في اللي موجودين.

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