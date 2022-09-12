كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - احتفل الفنان اللبناني ” زياد برجي ” بعيد زواجه العاشر من زوجته ” سناء فرح ” والذي يوافق يوم أمس 11 سبتمبر في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور جمعت زياد برجي بزوجته من أحدث جلسة تصوير خضعا لهما بمناسبة عيد زواجهما .
وكتب زياد برجي في تعليقه على الصور : ” بعد 10 سنوات من الحب النقي أقول لكي كم أشعر بالسعادة لوجودك في حياتي .. الذكرى العاشرة السعيدة يا الملكة الجميلة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لزوجته .. زياد برجي يحتفل بعيد زواجه العاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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