في أحدث ظهور لزوجته .. زياد برجي يحتفل بعيد زواجه العاشر

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - احتفل الفنان اللبناني ” زياد برجي ” بعيد زواجه العاشر من زوجته ” سناء فرح ” والذي يوافق يوم أمس 11 سبتمبر في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور جمعت زياد برجي بزوجته من أحدث جلسة تصوير خضعا لهما بمناسبة عيد زواجهما .

وكتب زياد برجي في تعليقه على الصور : ” بعد 10 سنوات من الحب النقي أقول لكي كم أشعر بالسعادة لوجودك في حياتي .. الذكرى العاشرة السعيدة يا الملكة الجميلة ” .