حريق هائل بمنزل الفنانة ” رحمة رياض “

كتب امير فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرض منزلها في قطر لحريق هائل .
وظهر في مقطع الفيديو آثار الحريق التي ألمت بمنزل رحمة رياض وتحديدا في الخيمة وصالة المنزل مشيرة إلى أنه لم ينجم عنه أي إصابات بشرية .
فكتبت رحمة رياض في تعليقها على الفيديو : ” لا حول ولا قوة الا بالله .. قدر الله وما شاء فعل .. عندي بالبيت بقطر صار حريق ” .
وتابعت الفنانة العراقية : ” الحمد لله اجتي على الخيمة وصالة البيت .. دفع الله ما كان أعظم .. الحمدلله بالحديد ولا بالبشر ” .
وفي سياق آخر تستعد رحمة رياض للمشاركة في حفل إفتتاح مونديال كأس العالم بقطر والمقرر إقامته في نوفمبر 2022 .
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