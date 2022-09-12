شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بيت لحم 2001" يشارك في مهرجان مراكش للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم القصير "بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان مراكش للفيلم القصير في الفترة من 23 حتى 30 سبتمبر، حيث ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب.

ويهدف المهرجان إلى مد الجسور بين صناعة الأفلام القصيرة ومراكش، وتثمين المواهب المحلية من خلال بث أفلامهم القصيرة في منافسة متزامنة مع أفلام المخرجين الدوليين ويسعى لإنشاء منصة لتعزيز صناعة إنتاج الأفلام القصيرة، فضلًا عن تثمين تراث دور السينما المهجورة بالمغرب

وكان فيلم بيت لحم 2001 قد حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، كما نافس في المسابقة الدولية لمهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة بفرنسا، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان MEDfilm وشارك في مهرجان سينما السلام، كما نال جولة عروض في العالم العربي، إذ عُرض في مهرجان أجيال السينمائي، وشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وعُرض محلياً في أيام فلسطين السينمائية.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبو شخيدم، هند أبو شخيدم، طارق أبو سلامة وكرم السلايمة، ويحكي الفيلم قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملاً أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.