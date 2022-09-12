شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة عن شخصيتها فى "طير بينا يا قلبى": حبيتها وحسيت بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة بسمة للشخصية التي تجسدها في المسلسل الجديد "طير بينا يا قلبى"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت بسمة قائلة: "صحيح شخصية رجاء، في طير بينا يا قلبي، ضيفة على الأحداث، بس أنا حبيتها وحسيت بيها قولولي رأيكم".



بسمة

وتنطلق أولى حلقات المسلسل اليوم، فى الثامنة مساء، على قناة ON ويعرض من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء.

مسلسل "طير بينا يا قلبى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما حيث يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.