شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يطالب من متابعيه الدعاء لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر عبد المنعم، عن خضوع زوجته لعملية جراحية، دون الكشف عن مرضها، مطالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل ونشر تامر عبد المنعم، صورة تجمعه بزوجته، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "زوجتي الحبيبة ستجري عملية جراحية غدًا أرجو الدعاء لها".



تامر عبد المنعم

وفى سياق آخر، قال الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمدي التنفيذي لمشروع "سينما الشعب"، إن المشروع يهدف إلى إيجاد منفذ للشباب لتقديم أعمالهم، موضحا أنه أحد المشاريع الكبرى الذي ترعاه وزارة الثقافة.

وأوضح الأيام الماضية، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن المشروعات الثقافية تجوب كافة المحافظات، لافتا إلى أنها تهدف لترسيخ العدالة الثقافية.

وأشار إلى أنه لاقى دعما كبيرا للمشروع من قبل وزيرة الثقافة، مضيفا أنه يتم عرض الأفلام الحديثة في مشروع "سينما الشعب".

وذكر مدير عام الثقافة السينمائية والمدي التنفيذي لمشروع "سينما الشعب"، أن التذكرة بدأت بـ40 جنيها، وتدخلت وزيرة الثقافة وطلبت التذاكر الصباحية تكون بـ20 جنيها.