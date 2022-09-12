شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وفان دام ولقاء الخميسى نجوم النشرة الفنية مع جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 التي يقدمها الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر الكثير من الأخبار والتغطيات الفنية لأهم الأحداث علي الساحة، وكان نجوم نشرة اليوم نيللي كريم وسر اختفاء زوج نيللي كريم وتامر حسني يبحث عن مواهب في التمثيل والغناء والنجم العالمي فان دام يدعم مواهب مصرية من إسماعيلية وطنطا والعباسية، وتكريم لقاء الخميسي وخالد جلال في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونو دراما.

فقد نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة أعلن من خلالها احتياجه لأطفال من عمر 9 إلى 13 سنة يجيدون التمثيل والغناء بأسرع وقت وكتب بطريقة مرحة : لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية بدورعلى أطفال يمثلوا ويغنوا من سن 9 لـ 13 سنة، ولاد وبنات موهوبين جدًا في أسرع وقت"



النشرة الفنية اعداد وتقديم جمال عبد الناصر

كما أن النجم العالمي فان دام قرر أنه يدعم الموهوبين في الرسم والغناء والتلحين، ونشر اعمال بعض المواهب علي صفحاته الرسمية بفيس بوك وتويتر ويوتيوب اللي بيتابعها الملايين حول العالم يوميا، وكان من ضمن الموهوبين عدد من المصريين، أبرزهم شمس من مدينة الإسماعيلية وماهب تانية من العباسية وطنطا، اللي تواصلو مع مدير أعمال ڤان دام في مصر والشرق الأوسط واللي بدوره أوصل أعمالهم لفان دام، ليقوم نجم الأكشن على الفور بنشر الرسم على حسابه بموقع فيسبوك، ليشاهدها الملايين حول العالم.

الفنانة نيللي كريم تصدرت التريند بسبب اختفاء زوجها هشام عاشور من علي كل مواقع ومنصات السوشيال ميديا .. وهذا الاختفاء أثار حالة كبيرة من الجدل علي السوشيال ميديا ، وظن عدد من متابعي السوشيال ميديا، أن نيللي كريم قامت بإلغاء متابعة زوجها هشام عاشور، بسبب خلافات، لكن بتتبع حسابه وجد أنه قام بغلق حسابه عبر تطبيق انستجرام، ومازالت نيللي كريم تحتفظ بصورها مع زوجها عبر حسابها على انستجرام.

اليوم بيستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مراسم افتتاح النسخة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والمهداة للراحل الفنان خالد صالح، وسوف تبدا الفعاليات في السادسة بحضور الوفود العربية والأجنبية والمسرحيين المصريين، وسيكرم خلال حفل الافتتاح الفنانة لقاء الخميسي والمخرج الكبير خالد جلال ، والمخرج والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي .

وحتي الآن اترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية 5 أعضاء ، حيث تقدم رسميًا المايسترو مصطفى حلمى والفنان مصطفى كامل والدكتور شريف حمدي الأستاذ بكلية التربية الموسيقية، الموسيقار علي الشريعي، والدكتور علاء سلامة وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي.