شكرا لقرائتكم خبر عن من سيفوز بمقعد نقيب الموسيقيين خلفًا لـ هاني شاكر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس على مقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقبلة كل من المطرب مصطفى كامل والموسيقار مصطفى حلمي والموسيقار علي الشريعي ودكتور شريف حمدي الأستاذ بكلية التربية الموسيقية والدكتور علاء سلامة وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي فمن يفوز بالمقعد خلفًا لأمير الغناء هاني شاكر؟



المرشحين علي مقعد النقيب

كانت نقابة المهن الموسيقية كشفت مؤخرًا التفاصيل الكاملة ومواعيد عقد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي تأتي وفقا للجدول التالي:

فتح باب الترشح اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه ، ثم فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر، ثم فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه ، وأخيرا إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.