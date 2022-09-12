شكرا لقرائتكم خبر عن نور خالد النبوى يهنئ والده بعيد ميلاده: عيد ميلاد سعيد للملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان الشاب نور خالد النبوى، والده النجم خالد النبوى، بمناسبة عيد ميلاده ونشر صورة تجمعهما عبر خاصية ستورى عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد للملك".



خالد النبوى و نجله

يذكر أن نور النبوى اجتمع مع والده فى مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسد نور شخصية ابن شقيق خالد النبوى فى الأحداث، والعمل شارك فى بطولته نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور الأحداث حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وظهر نور النبوى مع الاعلامية لميس الحديدى مؤخراً فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أجاب عن سؤال الحديدى حول دوره طارق أبو الهنا في مسلسل "راجعين يا هوى"، والتى وجهته له قائلة: "ألم تقلق خاصة أنك تلقيت الدور قبله بثلاثة أيام فقط أن يقال عنك إنها واسطة؟"، قائلا: "مالحقتش أفكر هي واسطة ولا لأ". وأضاف نور النبوى: "لكن أنا اللي أعرفه إن المخرج محمد سلامة هاتفني وقال لي إن هناك مسلسل به 11 حلقة سيسرلها لي بعد اعتذار ممثل عنه، على أن نلتقى بعد القراءة، وبالفعل قرأت وتوجهت له وأحببت شخصية طارق جداً، والدور كان متحضر وجاهز وقرأت السيناريو وحبيته جداً وعشقته".

ورداً على سؤال لميس الحديدي "هل ساورك القلق أنك ستعمل مع والدك خالد النبوي؟، قال نور: "أنا لا أتعامل مع الفنان خالد النبوي كوالد لكن هو الأستاذ خالد النبوى، وفي البيت مش بقوله يا بابا بقوله يا خالد، وأنا بحب أستاذ خالد النبوي كفنان وكان نفسي أشتغل معاه طبعاً".

وقاطعته لميس الحديدي قائلة: "هل أحببت التمثيل بسبب والدك؟" ليرد: "أكيد دي نسبة من حبي لفكرة التمثيل لأن أبويا هو من حببني في المسرح والأفلام والدراما، وأنا دارس إخراج مسرح وكنت المفروض بدرس اقتصاد في الأول، ولكن كنت بزوغ وأروح المسرح في باريس، لكن شقيقي التوأم ذاكر في تخصصه وكمل".