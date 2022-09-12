شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى كواليس مسرحية "أنستونا": مع أستاذ خالد جلال عاشق المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم صورًا لها من كواليس بروفات مسرحيتها الجديدة التى تتعاون فيها مع المخرج خالد جلال، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مع أستاذ خالد جلال عاشق المسرح".

وتعد مسرحية "أنستونا" تجربة دنيا سمير غانم الأولى في المسرح، وهى من إخراج خالد جلال، وأجرت أسرة العرض المسرحى البروفات الأولى قبل أيام وشارك بها كل من دنيا سمير غانم، بيومى فؤاد، سامى مغاورى، ومجموعة من تلامذة خالد جلال.

وكان حرص المخرج خالد جلال على تواجد جميع أبطال العرض المسرحى "أنستونا"، لاسيما أن العرض يحتاج التفاف الجميع حتى يخرج بشكل مبهر للجمهور فى أولى تجارب دنيا المسرحية، كما يحضر خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

وفى سياق آخر يعرض حالياً لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.